Fumata bianca: in questi minuti è arrivata la firma sul rogito che permette a Inter e Milan di diventare definitivamente proprietari dell'area di San Siro. Lo riporta l'agenzia Radiocor. L’incontro presso lo studio del notaio Filippo Zabban, in centro città, è iniziato alle 7.30 e si è chiuso intorno alle 12, con i dirigenti dei club che sono usciti alla spicciolata. Al momento sono in corso le ultime pratiche, ma le firme sono già arrivate. “Le cose belle richiedono sempre tempo”, ha risposto il presidente del Milan Paolo Scaroni all’uscita dallo studio, a chi gli chiedeva se la ritenesse una vittoria personale.
Si è trattato di una corsa contro il tempo per ottenere le necessarie garanzie finanziarie, visto che per la firma ufficiale è stato necessario che prima arrivassero nelle casse comunali i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 14:09 Roma, Pellegrini: "Ci sono stati interessamenti e io ci ho pensato. Ora però c'è solo da giocare"
- 13:55 Sky - Il Milan ritrova Pulisic: allenamento in gruppo. È recuperato per il Parma e per il derby con l'Inter
- 13:41 Turci: "Errore di Sommer sul gol di Giovane? Io dico che è stato bravo a toccare la palla"
- 13:26 Lazio, ancora problemi per Sarri: Nuno Tavares salta l'Inter e si ferma anche Romagnoli
- 13:11 Urazbakhtin a Prime Video: "A San Siro da spettatore otto anni fa, ora mi ritrovo dall'altra parte"
- 13:04 videoPranzo UEFA: Zanetti sempre disponibile con i tifosi, Marotta glissa sul rogito
- 12:58 UFFICIALE - L'area di San Siro è di Inter e Milan: "Il nuovo stadio sarà un'icona architettonica per la città di Milano"
- 12:57 Vendita San Siro, il rogito è completato. Ma intanto la Procura di Milano indaga per turbativa d'asta
- 12:46 Radiocor - San Siro venduto a Inter e Milan. Scaroni: "Le cose belle richiedono sempre tempo"
- 12:43 Kairat Almaty, Sorokin a Prime Video: "Simpatizzo l'Inter, è vero. Ma in campo questo non conterà"
- 12:30 Serie A, gli arbitri dell'11esima giornata: Manganiello fischierà a San Siro per Inter-Lazio, Di Paolo al VAR
- 12:20 Carlos Augusto a Prime Video: "Quest'anno voglio vincere. I Mondiali un obiettivo, ma per raggiungerli..."
- 12:10 Chivu a Prime Video: "Il turnover non esiste. Felici di rivedere Thuram, ci ha messo più del previsto a recuperare"
- 12:00 Ancora LAUTARO TITOLARE? Il GOL che MANCA e il SORRISO INVOCATO: CHIVU ha capito il suo punto DEBOLE
- 11:45 Ansia PSG per Hakimi dopo il fallo killer di Luis Diaz. I primi riscontri però scongiurano il peggio
- 11:30 Brocchi: "Inter la più forte, ma il Milan può vincere il derby. E non solo"
- 11:16 Stante: "Ho tre riferimenti nella storia dell'Inter. Da Chivu ho imparato tanto perché..."
- 11:02 L'Arena - Giovane, fila già lunghissima: tre club davanti a tutti, sarà l'ennesima plusvalenza dell'Hellas
- 10:48 Pio Esposito: "Io e Chivu cresciuti insieme. Ecco cosa ha fatto la differenza nel mio percorso"
- 10:37 SI - San Siro, rogito in corso: Inter e Milan annunceranno l'acquisto nelle prossime ore
- 10:34 Capello: "Kairat modesto: l'Inter può restare in testa. Su Napoli e Juventus..."
- 10:20 Cauet: "Pochi giovani in A? Era vero negli anni '90. Oggi penso a Yildiz o Esposito. E ci sono gli allenatori che..."
- 10:06 Corsera - Turnover in difesa, c'è chi non gradisce: il "titolare" Acerbi in panchina 6 volte su 13
- 09:52 TS - San Siro, rogito dopo pranzo: le cifre del contratto per Inter e Milan
- 09:38 TS - Kairat, l'orgoglio di giocare a San Siro. Kazaki senza il capitano
- 09:24 TS - Inter-Kairat, gara da non sbagliare. Chivu stuzzicato dall'attacco baby, fuori diversi big
- 09:10 CdS - Riecco Dumfries e Dimarco. In attacco Bonny con Esposito? La probabile formazione
- 08:56 CdS - Inter, ottavi alla portata se batte il Kairat. Ma Chivu manda un avviso
- 08:42 Sacchi: "Champions, Inter ancora un gradino sotto le big: non deve perdere di vista il campionato. Battere il Kairat sarebbe fondamentale perché..."
- 08:28 GdS - Tra fatica e "mal di pancia": Chivu cambia assetto? La probabile formazione
- 08:14 GdS - L'Inter "vede" gli ottavi se batte il Kairat. Con 12 punti già garantiti i playoff
- 08:00 Preview Inter-Kairat - Ampio turnover: chance Frattesi, Esposito dal 1'
- 00:15 Spalletti suona la carica: "Tutti insieme riusciremo a toglierci delle soddisfazioni"
- 00:00 Che significa?
- 23:45 Di Napoli: "Chivu mi piace molto dall'inizio, è un allenatore che ha delle idee. E su Lautaro..."
- 23:30 AlbinoLeffe, la rabbia di Lopez: "Abbiamo stradominato, l'Inter ha fatto gol su tre episodi"
- 23:15 Marino: "Conte ha ragione, il Napoli in vetta dà fastidio. Le sue parole ricordano Maradona"
- 23:00 Champions League, la Juve non sa vincere: 1-1 con lo Sporting. Il Bayern passa a Parigi, il Liverpool batte il Real
- 22:45 Youth League, domani pomeriggio l'Inter di Carbone sfida il Kairat: arbitrerà il greco Tsakalidis
- 22:31 Domenica sfida ad alta quota tra Inter U23 e L.R. Vicenza: dirigerà Renzi di Pesaro
- 22:17 videoPSG-Bayern, intervento killer di Luis Diaz e Hakimi fuori in lacrime: brutto infortunio alla caviglia per l'ex Inter
- 22:03 Doppietta di Topalovic che vale tre punti e un posto nella Top 11 della 12esima giornata di Serie C
- 21:49 Conte: "Tutti vorremmo vincere la Champions, poi ci sono i fatti. Bisogna crescere in campo e fuori"
- 21:35 A Verona 3 punti 'bastardi senza gloria', ma col K2 all'orizzonte!
- 21:21 Serbia, il nuovo CT Paunovic punta subito su Stankovic: anche il talento del Bruges tra i convocati
- 21:07 Topalovic, un centrocampista moderno per l'Inter U23. Grande impatto in Serie C, con prospettive importanti
- 20:53 Champions League, il Napoli non decolla: deludente 0-0 con l'Eintracht. Tris dell'Arsenal contro lo Slavia Praga
- 20:39 Buffon: "Oggi conosciamo tutti Chivu, ma bravo Cherubini a capire che era pronto"
- 20:25 Il Verona come Inter e Milan: avviato l'iter per un nuovo stadio nell'area del Bentegodi
- 20:11 Sky - Inter-Kairat, Chivu con due dubbi. Chance per Esposito, Carlos Augusto e Frattesi
- 19:58 Nuovo record di utenti per DAZN: oltre 1,1 mln di spettatori per il match Verona-Inter
- 19:44 NSM Holding e Stadio San Siro S.p.A, l'avvocato Paolo Mondini entra nel Collegio Sindacale
- 19:29 Sonnino in festa per i 70 anni di Alessandro Altobelli: anche Marotta e Infantino tra gli ospiti
- 19:15 Ofri Arad: "Il segreto del Kairat? Siamo 'affamati'. Però Mkhitaryan mica ha torto sull'Inter ingiocabile"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB SORRENTO NERAZZURRA. La vigilia di INTER-KAIRAT
- 18:45 CF - San Siro a Inter e Milan, ci siamo: domani la firma del rogito con con il Comune di Milano
- 18:38 Kairat Almaty, Sorokin: "Domani sarà una gara complicata, ma gli attaccanti dell’Inter sono umani come me"
- 18:24 Kairat Almaty, Urazbakhtin: "San Siro stadio leggendario. L'Inter? Possiamo provare a difendere come il Verona"
- 18:10 Gravina premiato col Collare d'Oro al merito sportivo: "Frutto di un percorso condiviso"
- 17:56 Saint-Gilloise, Van de Perre: "Con Newcastle e Inter abbiamo perso 4-0, ma a Madrid andremo per vincere"
- 17:41 GdS - Bisseck tentato dal Tottenham, l'Inter si muove: caccia in Serie A per l'eventuale sostituto. I nomi
- 17:28 videoTopalovic 'spacca' AlbinoLeffe-Inter U23: entra all'82esimo e fa due gol in dieci minuti
- 17:13 Urazbakhtin, all. Kairat Almaty: "L'Inter è forte, lo sappiamo. Domani dovremo essere coraggiosi"
- 16:59 Carlos Augusto a Inter TV: "È un bene per me saper fare due ruoli, poi l'importante è giocare"
- 16:44 Chivu a Inter TV: "Kairat? Antenne dritte, chi non ha niente da perdere è più insidioso. Stiamo capendo che..."
- 16:31 Serie C, ufficializzato il calendario fino alla prima giornata di ritorno: gli impegni dell'Inter U23
- 16:17 Giudice Sportivo - Fermati per un turno Ordonez, Malinovskyi e Baroni. Prima sanzione per Bisseck
- 16:03 European Golden Boy 2025, Francesco Pio Esposito si è aggiudicato il premio 'Best Italian'
- 15:48 Colonnese: "Inter, bene la vittoria sporca di Verona ma Chivu deve pretendere di più. Lautaro? Viene contestato, poi si trasforma"
- 15:34 Rocchi: "Comuzzo-Esposito, rigore da dare in campo. Bisseck? Fosse stato rosso avrebbero dovuto toglierlo"