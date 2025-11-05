Fumata bianca: in questi minuti è arrivata la firma sul rogito che permette a Inter e Milan di diventare definitivamente proprietari dell'area di San Siro. Lo riporta l'agenzia Radiocor. L’incontro presso lo studio del notaio Filippo Zabban, in centro città, è iniziato alle 7.30 e si è chiuso intorno alle 12, con i dirigenti dei club che sono usciti alla spicciolata. Al momento sono in corso le ultime pratiche, ma le firme sono già arrivate. “Le cose belle richiedono sempre tempo”, ha risposto il presidente del Milan Paolo Scaroni all’uscita dallo studio, a chi gli chiedeva se la ritenesse una vittoria personale.

Si è trattato di una corsa contro il tempo per ottenere le necessarie garanzie finanziarie, visto che per la firma ufficiale è stato necessario che prima arrivassero nelle casse comunali i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti.