Milan, Napoli e Inter sono sulle tracce di Giovane. La conferma arriva oggi da L'Arena, quotidiano di Verona. Lunedì l'attaccante era in compagnia dell'agente Beppe Riso a Milano. Attualmente ha un contratto fino al 2029 coi veneti.

Il quotidiano racconta che Moncada, dt del Milan, era in tribuna a Como per visionarlo, che l'Atalanta lo sta valutando come sostituto di Lookman se il nigeriano partirà, che anche Gasperini è alla ricerca di un esterno d'attacco per la Roma. C'è quindi una lunga lista di pretendenti e una valutazione da circa 10 milioni di euro, che potrebbe portare l'ennesima plusvalenza in casa Hellas.