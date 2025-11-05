Ormai elemento imprescindibile della Roma di Gian Piero Gasperini, per Lorenzo Pellegrini c'è stata però l'opportunità anche concreta di lasciare la Capitale. Lo ha confermato lui stesso, accostato anche all'Inter, nel corso di un'intervista al quotidiano Il Romanista: "Ci ho pensato, ovviamente. E più che offerte, ci sono stati interessamenti. Ma comunque quell’infortunio è stato troppo determinante in quel momento. Ancora non mi allenavo con la squadra; ho fatto la prima panchina simbolica a Pisa, dopo essermi allenato una volta con gli altri. In più, sono uno a cui non piacciono le cose fatte all’ultimo: se devo fare una cosa, devo pensarci bene, essere convinto di ciò che faccio".

Ora non c’è più da pensarci…

"No, ora no (ride, ndr). Ora c’è da giocare. Poi, quel che sarà, sarà".