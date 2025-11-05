A poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Kairat Almaty, Paolo Condò analizza il percorso dei nerazzurri in questa Champions League, proiettandosi anche alle prossime sfide della League Phase: "L'Inter fin qui ha rispettato le aspettative che riponevamo su di lei perché sono arrivate tre vittorie in altrettante partite e stasera è nettamente favorita - ha detto il giornalista a Sky Sport -. A dodici punti sei già certo del playoff, e qualche punto l'Inter lo farà anche contro le quattro avversarie più complicate. La candidatura per la top 8 è molto forte. La squadra di Chivu sta facendo molto bene, esattamente come ci aspettavamo".