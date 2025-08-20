Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia, ha preso posizione sulla vicenda dell'esclusione di Jonathan Rowe e Adrien Rabiot dalla rosa di Roberto De Zerbi dopo l'incresciosa rissa avvenuta nello spogliatoio dello stadio di Rennes. Parlando all'AFP, Longoria ha descritto l'accaduto come "un episodio di estrema violenza, qualcosa di inaudito. Abbiamo dovuto prendere una decisione dopo un evento che ha superato i limiti accettabili in una società calcistica, come in qualsiasi organizzazione. È una decisione che protegge l'istituzione, che protegge la stagione".

Longoria prosegue: "Non ero nello spogliatoio. Ma quello che posso dire è che tutto quello che ho sentito dallo staff, sia sportivo che non sportivo, è stato che si trattava di qualcosa di inaudito, violento, molto aggressivo, e che andava oltre ogni limite. Roberto De Zerbi allena da 13 anni, Medhi Benatia è nel calcio di alto livello da quando aveva 22 anni, e io ho iniziato 20 anni fa. Credo che noi tre abbiamo abbastanza esperienza per dire di non aver mai visto niente di simile in uno spogliatoio. Pensate che io, presidente dell'Olympique Marsiglia, sia contento di trovarmi in questo tipo di situazione che riguarda uno dei giocatori di maggior successo della scorsa stagione, che ho portato come esempio? Onestamente, come club, stiamo soffrendo la situazione. Siamo vittime di una situazione, di una bagarre senza limiti, del tutto inaudita nel mondo del calcio", ha concluso.