L'Inter sta cercando di cedere Benjamin Pavard, con il Neom Sc che spinge, come riporta oggi Il Giorno, offrendo 20 milioni di euro e 8 l'anno al giocatore. Pavard, si legge, ha capito di non essere più centrale nel progetto nerazzurro e da tempo l'Inter si è messa in moto per un sostituto.

Il preferito è Solet, mentre sembra ormai sfumare Badé, che viaggia verso il Bayer Leverkusen. Se però il centrale ex Bayern Monaco non dovesse partire e un altro difensore dovesse comunque arrivare, il rischio è quello di rimanere fuori dalla lista Champions. Sucic prenderà il posto di Asllani, Luis Henrique quello di Zalewski e il nuovo innesto a centrocampo quello di Taremi. Pio Esposito è di vivaio interno: non toglie il posto a nessuno. Per cui, se oltre al centrocampista dovesse davvero arrivare un difensore, qualcuno dovrà rinunciare alla lista Uefa.