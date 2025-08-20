Oltre al centrocampista fisico, l'Inter acquisterà un difensore, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. Un calciatore giovane che possa disimpegnarsi da "braccetto", ma al tempo stesso si valutano centrali che possano raccogliere l'eredità di Acerbi e De Vrij. Kim è un vecchio pallino ma costa tanto e va per i 29 anni.

Un altro nome che piace è Kiwior, così come Alexsandro del Lille, seguito da Roc Nation, che ha già Dimarco e Luis Henrique nell'Inter. Se poi dovesse essere ceduto Pavard di difensori ne arriverebbero due.