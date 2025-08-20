La nuova Serie A è pronta a partire e i bookmaker hanno già fissato i primi pronostici sulla corsa alla Champions League. Chi chiuderà il campionato nelle prime quattro posizioni? In cima alla lavagna scommesse di Betaland c’è il Napoli di Antonio Conte, che parte con il favore dei pronostici e una quota da big assoluta: 1.15 per un posto tra le prime quattro. Subito dietro l’Inter di Cristian Chivu, offerta a 1.20, nonostante una rosa ancora da completare: il tecnico rumeno aspetta rinforzi per puntellare una squadra che rischia di essere corta in vista della doppia sfida campionato-Champions.

Alle spalle dei nerazzurri, i riflettori sono puntati su Juventus e Milan, entrambe a 1.50. I bianconeri si candidano come rivali diretti del Napoli e dell’Inter per lo scudetto, mentre il ritorno di Allegri in rossonero sarà accompagnato da un vantaggio non trascurabile: niente coppe europee, e dunque la possibilità di concentrare tutte le energie sul campionato. La prima vera alternativa alle big resta la Roma di Gian Piero Gasperini, che i bookmaker bancano a 2.35. L’Atalanta segue a 5.50, mentre Lazio e Fiorentina restano più staccate a 6.50. Poi c’è il blocco delle possibili sorprese, su tutte Bologna e Como, entrambi a 7.50.