Il Corsport conferma le due priorità dell'Inter per il mercato in entrata: un centrocampista di forza e fisico e un difensore per oggi e per domani, non un tappabuchi.

Nella giornata di ieri, Chivu, Marotta e Ausilio – corteggiato dall’Al Hilal, ma la sua priorità resta l’Inter, forte anche di un contratto fino al 2027 - si sono ritrovati alla Pinetina ed è stato fatto il punto della situazione. "Non mancano i tavoli aperti, ma si procede con cautela e circospezione. Anche perché sono ancora fresche le “scottature” targate Lookman e Koné - si legge -. A proposito del centrocampista francese, per l’Inter la porta è chiusa dopo il dietrofront giallorosso di Ferragosto. Uno spiraglio, però, è bene lasciarlo aperto, qualora fosse la Roma a tornare a bussare, proponendo l’operazione a condizioni favorevoli e quindi senza chiedere cifre spropositate. Del resto, quello di Koné è l’identikit ideale rispetto alle necessità nerazzurre. In Italia, le alternative (irraggiungibili) sarebbero Khephren Thuram o Anguissa. Ragion per cui il mirino interista è puntato al di fuori dei confini nostrani. Nessun margine, però, per Rabiot, messo sul mercato dal Marsiglia. Interessa Djaoui Cissé, 21 anni, centrocampista del Rennes".