Secondo quanto svelato da Sky Sport, la Roma ha incassato 1,7 milioni di euro dalla cessione di Nicola Zalewski all'Atalanta, che lo ha comprato dall'Inter per 17 milioni di euro. Nell'accordo siglato lo scorso giugno con i nerazzurri, che avevano deciso di riscattare il polacco per 6,5 milioni di euro, il club capitolino si era garantito il 10% della futura rivendita.