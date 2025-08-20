L'Atalanta ha chiesto a Lookman di riconquistarsi la Dea. Dopo due settimane di assenza ingiustificata, l'attaccante è tornato a Zingonia. Si allenerà a parte fino al 2 settembre, lontano dai compagni e con una decurtazione sullo stipendio.
Come riporta il Corriere della Sera il suo comportamento nei prossimi giorni dovrà essere ineccepibile, nel frattempo salterà Pisa e Parma. Verranno valutate offerte per lui, ma ad oggi la società pensa a dargli una seconda e ultima possibilità.
Mer 20 agosto 2025 alle 11:16
Autore: FcInterNews Redazione
Mercoledì 20 ago
- 13:16 Appiano, oggi tutti in gruppo tranne Frattesi e Carlos Augusto
- 13:10 Indagine Stage Up-IPSOS sui tifosi in Italia: juventini in calo, gli interisti staccano i milanisti. Boom Napoli
- 12:56 Il Como cerca un portiere: Fabregas vorrebbe Iñaki Peña, ma nella lista c'è anche Filip Stankovic
- 12:42 CdS - Da Asllani a Pavard: il punto sulle uscite in casa Inter
- 12:28 Bologna, l'accordo con Asllani latita e il club torna su Nicolussi Caviglia: nuovi contatti in corso
- 12:13 Serie A, gli arbitri della prima giornata: Inter-Torino affidata a La Penna, in sala VAR ci sarà Paterna
- 12:00 UFFICIALE - L'Inter rafforza il settore giovanile: depositato il contratto di Slatina
- 11:51 SM - Il Napoli ci prova ancora: offerta di 45 milioni di euro per Pio Esposito. Risposta secca dell'Inter
- 11:45 CdS - Inter, ora sono due le priorità sul mercato. Nessun margine per Rabiot, piace Cissé
- 11:30 Dzeko: "Con Inzaghi abbiamo alzato trofei, ma non dimentico Istanbul e Bologna"
- 11:22 UFFICIALE - Doppia cessione per l'Inter Under 23: Fontanarosa e Sarr lasciano i nerazzurri
- 11:16 Corsera - Lookman, l'Atalanta non pensa al mercato: punizione, ma l'idea è reintegrarlo
- 11:02 Corsera - Ausilio, i petroldollari possono aspettare: il ds ha un contratto con l'Inter
- 10:48 Stramaccioni: "Napoli e Inter in pole alla pari. I nerazzurri devono terminare il mercato, Chivu con intelligenza ha cambiato pochissimo"
- 10:34 Il Giorno - Pavard-Inter a fine percorso? Se rimane "balla" un posto in lista Champions
- 10:20 Messaggero Veneto - Solet il preferito di Chivu per sostituire Pavard: l'Udinese ha fatto il prezzo
- 10:18 L'Inter comunica: Pavard cambia numero di maglia. Indizio di mercato?
- 10:06 Corsera - Koné-Inter, le speranze si affievoliscono: le alternative. E ci sono tre nomi per la difesa
- 09:52 TS - Taremi, riatletizzazione e addio. Ma per l'Inter il prezzo è alto
- 09:38 TS - Un difensore per l'Inter, due se va via Pavard. Kim e Kiwior sul taccuino, ma c'è un terzo nome
- 09:24 TS - Inter, novanta milioni per sfidare Conte. Da Koné in poi, sei nomi per rafforzare il centrocampo
- 09:10 GdS - Lookman torna a Zingonia, ma il futuro è ancora tutto da scrivere
- 08:56 GdS - Taremi valuta le proposte e intanto è tornato ad Appiano Gentile
- 08:42 GdS - Rabiot messo sul mercato dal Marsiglia, la madre-agente chiarisce: "C'entra De Zerbi. Valuteremo anche progetti della Serie A"
- 08:28 CdS - L'Inter guarda in Premier League: Kiwior o Chalobah per Chivu
- 08:14 GdS - Difesa: complicazioni per Solet. Occhio a Veiga: il Chelsea spara alto
- 08:00 GdS - La Roma fa muro per Koné e l'Inter guarda altrove: intriga il profilo di Djaoui Cissé del Rennes
- 01:06 Prima GdS - Ascolto Thuram, papà Chivu e la Vanoni. Perché l’Inter era nel mio destino
- 01:03 From UK - L'Inter ci prova per Guéhi: sondato il terreno per prenderlo a zero in estate
- 00:00 Una domanda per due
Martedì 19 ago
- 23:48 Bonny: "L'Inter era nel mio destino, con Pio feeling immediato. Se sono qua è anche merito di Chivu"
- 23:40 Sky - Inter, gli obiettivi sono un difensore e un centrocampista. Bologna-Asllani, si continua a trattare
- 23:34 Bergomi: "Chivu ha personalità e lo dimostrerà, deve avere il coraggio di lanciare Pio Esposito"
- 23:20 Primavera 1, l'Inter sfiderà venerdì alle ore 18 il Cesena: arbitrerà Toro di Catania
- 23:05 Playoff Champions League, Aleksandar Stankovic titolare nel successo del Bruges a Glasgow. I risultati
- 22:51 Niente Inter per Badé: accordo tra Siviglia e Bayer Leverkusen. Affare da oltre 30 milioni di euro
- 22:37 Dzeko spiega il ritorno in Italia: "Qui stavo benissimo, ho giocato per due grandi club come Roma e Inter"
- 22:23 Le stelle dell'hockey NHL arrivano a Milano: nel programma esperienze con Inter e Milan
- 22:08 Iuliano: "Scudetto, Napoli davanti alla Juve. L'Inter dovrà smaltire in fretta le delusioni dell'anno passato"
- 21:53 Sky - L'Atalanta blocca Lookman e trova l'erede di Retegui: accordo col Lecce per Krstovic. Le cifre dell'affare
- 21:39 The Athletic - RB Lipsia-Chelsea, contatti per Nkunku ma l'accordo non è vicino: l'Inter e altri club restano in corsa
- 21:25 Rashford: "Il Barça può vincere tutto, non solo la Champions. Yamal ha doti che forse aveva solo Ronaldo"
- 21:11 Pazzini: "Napoli, l'assenza di Lukaku peserà tantissimo. Le altre big devono fare qualcosa sul mercato"
- 20:56 Inter U23, lunedì a Novara il debutto nel campionato di Serie C: dirigerà Bozzetto di Bergamo
- 20:41 RMC Sport - Non si svende Adrien Rabiot: l'Olympique Marsiglia chiede circa 15 milioni
- 20:27 Pulga: "Scudetto, tre squadre in corsa. Ma il Napoli avrà anche la Champions League"
- 20:12 Sky - Rabiot offerto, ma l'Inter va a caccia di un centrocampista con altre caratteristiche tecniche: le ultime
- 19:58 Palacios, il Rayo Vallecano mette la freccia: accordo con l'Inter, superato l'Olympiacos
- 19:44 Sky - Taremi torna ad Appiano: niente Under 23, l'iraniano ricomincerà con un lavoro di riatletizzazione
- 19:30 Torino, Cairo: "Abbiamo già speso 30 milioni di euro. Se ci sarà da fare qualcosa in più, lo faremo"
- 19:17 Alessandro Fontanarosa è già ad Avellino: arrivato il nulla osta dall'Inter per allenarsi coi biancoverdi
- 19:02 Nazionale, stamattina il ct azzurro Gattuso ospite dell'Atalanta a Zingonia
- 18:48 fcinAdrien Rabiot proposto all'Inter. Il francese lascerà l'Olympique Marsiglia: tornare in Italia è un'idea
- 18:34 Pio Esposito, il futuro è... azzurro: Gattuso pronto a convocarlo per gli impegni con Estonia e Israele
- 18:20 In Spagna - Il Manchester United punta Lucien Agoumé: per il Siviglia pronti 40 milioni. Anche l'Inter alza le antenne
- 18:05 Sky - Atalanta, Lookman si allenerà da solo a Zingonia fino alla chiusura del mercato
- 17:53 Collovati: "Sto con l'Atalanta per la gestione della situazione, ma Lookman andrà all'Inter"
- 17:40 Sabato l'Inter ha ritrovato Pirola. E a fine gara sono arrivati tanti elogi per i suoi progressi
- 17:25 Materazzi spegne 52 candeline, l'Inter: "Simbolo e punto di riferimento per compagni e tifosi"
- 17:11 D'Amico: "Lookman, il problema vero per l'Atalanta è non darlo ad una diretta concorrente"
- 16:56 UFFICIALE - Napoli, altro acquisto per Conte: dal Girona arriva Miguel Gutiérrez a titolo definitivo
- 16:42 La corsa Scudetto divide gli opinionisti di DAZN Espana: tricolore all'Inter per Juanfran e Meira
- 16:27 Galante: "Lookman per me arriverà all'Inter, ho questo pensiero. I nerazzurri hanno una vera forza"
- 16:13 FOTO - U23, a Interello visita speciale del vice presidente Javier Zanetti: "Sempre Inter"
- 15:59 Mourinho: "Sono tra i migliori per il modo in cui vinco. La Champions con l'Inter non è come vincerla col Real"
- 15:45 CF - Asllani verso il Bologna, gli effetti sul bilancio Inter: plusvalenza di quasi 3 milioni di euro
- 15:30 Sky - Inter, riecco Mehdi Taremi: oggi test fisici, da domani si allenerà con la squadra Under 23
- 15:17 DAZN lancia le novità per la prossima stagione: Vieri ed Hernanes nella squadra degli opinionisti
- 15:03 Torino, Zapata: "Inter squadra forte, ci faremo trovare pronti. E' importante iniziare bene"
- 14:48 Champions League, via ai playoff: oggi e domani le sette partite d'andata