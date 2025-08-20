L'Atalanta ha chiesto a Lookman di riconquistarsi la Dea. Dopo due settimane di assenza ingiustificata, l'attaccante è tornato a Zingonia. Si allenerà a parte fino al 2 settembre, lontano dai compagni e con una decurtazione sullo stipendio.

Come riporta il Corriere della Sera il suo comportamento nei prossimi giorni dovrà essere ineccepibile, nel frattempo salterà Pisa e Parma. Verranno valutate offerte per lui, ma ad oggi la società pensa a dargli una seconda e ultima possibilità.