Aumentano con il passare dei giorni le possibilità che Maghnes Akliouche resti al Monaco per un'altra stagione. Uno scenario che, ovviamente, fa felice il club monegasco, come spiegato dal direttore generale Thiago Scuro giovedì scorso. "È contento qui a Monaco, quindi nessuno ha fretta in questa situazione. Speriamo di potergli dimostrare che un'altra stagione sarebbe vantaggiosa sia per lui che per il club".

Nessuna società, rivela L'Equipe, si è minimamente avvicinata quest'estate al talento algerino, per il quale il Monaco chiede la cifra proibitiva di 70 milioni di euro. Il PSG lo teneva d'occhio in caso di partenza di Kang-in Lee, ma la prospettiva sembra essersi completamente raffreddata, secondo il quotidiano francese. Anche il Manchester City avrebbe mollato la presa per via dell'elevato numero di giocatori attualmente in rosa nella sua posizione del classe 2002, mentre il Bayer Leverkusen, che in passato era interessato, non investirà una cifra simile perché vuole puntare su Eliesse Ben Seghir. Per quanto riguarda l'Inter, infine, non è mai stat formulata un'offerta dopo l'interessamento espresso per il ragazzo a margine dell'amichevole giocata lo scorso 8 agosto, allo stadio Louis II.