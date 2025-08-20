Chiuso il capitolo attaccante, con la rinuncia ad Ademola Lookman, l'Inter ha spostato le sue attenzioni su altri due obiettivi da centrare da qui alla fine del mercato: il difensore centrale e il centrocampista. Secondo Sky Sport, in Viale della Liberazione, in queste ore, sono in corso valutazioni da parte della dirigenza nerazzurra per trovare i profili giusti da regalare a Cristian Chivu.