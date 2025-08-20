Il Corsport aggiorna sulla trattativa Inter-Bologna per Asllani. Non sarebbe ancora arrivato il via libera di Saputo: l’albanese chiede 1,7 milioni a stagione e il suo stipendio sforerebbe i parametri. "Strategia o stop definitivo?", si domanda il quotidiano romano. Intanto l'accordo è totale tra il Bologna e l’Inter: 9,5 milioni e il 40% sulla futura rivendita "Ma la società al momento non chiude l’accordo con il calciatore: il nodo resta ingaggio, con la dirigenza rossoblu che chiede ad Asllani di venire incontro alle esigenze del club.

Intanto Palacios si avvicina al Rayo Vallecano: l’ipotesi sul tavolo è un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Taremi è rientrato a Milano e su di lui ci sono Fulham, Leeds e, new-entry, Benfica. In bilico Zielinski e Pavard: "Per quest’ultimo, davanti ad un’offerta da 18-20 milioni, non ci saranno resistenze da parte del club nerazzurro, anzi. Anche il francese, però, deve dire la sua. Sulle sue tracce ci sono Galatasaray, Lilla, Marsiglia e Neom. L’offerta più allettante, evidentemente, è quella saudita, ma Pavard non vorrebbe lasciare l’Europa. Peraltro, una sua partenza potrebbe spingere l’Inter a prendere non un solo difensore ma due", assicura il CdS.