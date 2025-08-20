Inter attivissima in questi ultimi giorni di mercato e spuntano nomi a ripetizione per ogni zona del campo. Attacco, centrocampo e anche difesa.

Oggi il Corriere dello Sport cita due cavalli di ritorno dalla Premier League: Kiwior dell'Arsenal e Chalobah del Chelsea. Quest'ultimo, però, domenica scorsa era titolare nel match con il Crystal Palace: difficile, quindi, che Maresca se ne privi. E allora occhio a Kiwior, vecchia conoscenza del campionato italiano avendo giocato a La Spezia: "Arteta continua a ribadire la sua importanza, ma il suo nome continua a circolare, in particolare in orbita Porto", si legge.