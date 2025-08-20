Nel commentare ai microfoni di Calcio e Finanza i risultati dell'annuale indagine SponsorValue, Giovanni Palazzi, Presidente di StageUp, sottolinea l'importanza consolidata del campionato di Serie A: "Stiamo parlando di un campionato che si conferma non solo un grande evento sportivo, ma anche quello di maggiore interesse tra quelli che monitoriamo. In passato questa leadership era insidiata dalla Nazionale di calcio, però stante anche i risultati lo scettro è in mano al campionato che dopo la parentesi Covid si è riallineato, in termini di bacini interessati, con i valori del 2019 e degli anni precedenti".

Palazzi sottolinea inoltre come ci sia "una fortissima immedesimazione di un club col suo territorio. Le squadre di Milano rappresentano Milano. Non è un caso che la comunicazione dell’Inter, per fare un esempio, sia molto pervasa da simbologie che sono parte della moda. Inter e Milan esprimono questo territorio".