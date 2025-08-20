Toh, chi si rivede! Ieri ad Appiano Gentile si è palesato Mehdi Taremi, tornato a Milano dopo il lungo soggiorno in Iran e subito impegnato nell'effettuare test atletici. L'attaccante - come riferisce la Gazzetta dello Sport - da oggi si allenerà alla Pinetina a livello personalizzato per ritrovare la forma smarrita fisiologicamente durante questo periodo lontano dall'Italia.

La certezza è che non vestirà più la maglia dell'Inter - come sottolinea la rosea -, ma il futuro è ancora da scrivere. Taremi, che guadagna 3 milioni netti, sta valutando le offerte in arrivo e al momento sono due le destinazioni più probabili: l’Inghilterra, dove si sono fatte avanti Leeds e Fulham, e la Turchia, dove c’è l’interesse del Besiktas.