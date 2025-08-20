"Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto…". Ornella Vanoni ha risposto così all'attaccante francese dell'Inter che, nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato di essere rimasto stregato dalla voce della cantante italiana, scoperta a casa del suo agente.

L'ex Parma ha raccontato di amare in particolare il brano 'L'appuntamento': "Quando l’ascolto, sento qualcosa di magico. È come segnare un gol…", le sue parole. Parole di fronte alle quali Vanoni ha trovato il modo di scherzare: "Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare…", ha detto l'iconica cantante alla rosea.