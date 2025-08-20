Il direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia Medhi Benatia ha risposto mercoledì alle domande di RMC Sport sulla vicenda esplosa sabato di Adrien Rabiot e Jonathan Rowe. Il dirigente del club marsigliese ha fornito la sua versione dei fatti, tra cui la lite tra i due giocatori nello spogliatoio dopo Rennes-OM e la successiva punizione inflitta loro dalla dirigenza dei Phocéens: "Penso che fin dall'inizio, come sapete, ci sia stata la volontà di preservare lo spogliatoio. E credo che chiunque abbia giocato a calcio o conosca i codici del calcio sappia che si tratta di qualcosa di molto importante. Quindi non cambierò il mio modo di pensare oggi. Anche se, ovviamente, alcuni hanno preferito rivolgersi alla stampa per spiegare i problemi. Non sarà il mio caso per il semplice motivo che, anche se quello che è successo è grave, molto grave, credo che andare sulla stampa e raccontare cosa sta succedendo nello spogliatoio da un po' l'impressione di una squadra che non abbia alcun codice. Nelle 24-48 ore che sono seguite a questo sfortunato episodio, abbiamo cercato di calmare un po' gli animi, di spiegare che c'erano stati, sì, degli eccessi, sì delle risse, ma che non dovevamo farne una questione di stato. Speravamo davvero che questi due giorni di riposo che abbiamo concesso alla squadra, nonostante la sconfitta, nonostante tutto quello che è successo, permettessero anche ai giocatori coinvolti di riflettere un po' su quanto accaduto. E magari semplicemente per chiedere perdono, perdono alla società, perdono all'allenatore e perdono, soprattutto, per l'immagine e per tutto quello che abbiamo dovuto sopportare in queste 48 ore. Non ci sono state scuse da quella parte né sabato né domenica e abbiamo chiamato i due giocatori con Pablo lunedì pomeriggio prima di spiegare in una riunione con l'allenatore, tutti i giocatori, Pablo e io presenti, che avevamo spiegato le sanzioni che avevamo deciso di prendere contro questi due giocatori. Ma ripeto, non c'è in ogni caso alcuna voglia, nonostante tutto quello che è stato detto oggi, la mia volontà di raccontare per ordine tutto quello che è successo. Queste erano solo le linee generali, posso darvele".

L'avvocato del giocatore afferma che si tratta di un caso creato appositamente per estrometterlo dal club, con una possibile questione contrattuale in ballo. Qual è la sua risposta?

"Francamente, non so come rispondere. Abbiamo messo sul tavolo un'offerta per più di due mesi e mezzo, che era... Non so nemmeno se qualcuno all'OM abbia mai guadagnato quel tipo di stipendio. Poi, se Pablo vuole entrare nei dettagli, è il presidente. Ve lo dirà lui se vuole darvi i dettagli. Mi fermo qui perché nemmeno a me piace entrare troppo nei dettagli... Ma abbiamo fatto un'offerta contrattuale equa in relazione al livello del giocatore. Intendiamoci, se lo meritava. Ma (un'offerta) che serviva a metterlo davvero, ancora una volta, al vertice del nostro progetto, proprio al vertice. Quindi oggi, dire che perderemo Adrien Rabiot a 10 giorni dalla fine del mercato... Per riportare indietro chi? Ditemi oggi sul mercato, chi riporterò indietro, almeno allo stesso livello di Rabiot? Non dico più forte, perché non c'è, ma almeno al livello. Oggi non ha uno stipendio che ci mette in difficoltà. No, no, ha fatto veri sacrifici. È un'anomalia. È stata un'anomalia ingaggiare Adrien Rabiot dopo quello che ha fatto alla Juventus, con i club che aveva ad inseguirlo e che non sono riusciti a raggiungere un accordo, e noi ne abbiamo approfittato. E ne sono stato molto contento. Bisogna comunque contestualizzare le cose. Ma questo non giustifica tutto. Non giustifica tutto. Ci sono regole per tutti nel club e non puoi, come ho detto, guardare la faccia del cliente... 'beh, se è lui, chiudo un occhio se è lui...'. No, no, perché dopo hai 22 ragazzi da gestire, hai un gruppo da gestire, hai una società da gestire, non possiamo permetterci di reagire in modo diverso a seconda di chi è il giocatore o meno. Non si può lavorare così nel calcio, non è il nostro modo di fare le cose. Dobbiamo prendere una decisione, e dovete sapere che ci fa male. Ma forse più di quanto faccia male a questi due giocatori, che, credetemi, non avranno problemi a trovare un acquirente".

Non si potrebbe tornare indietro se Adrien Rabiot, in particolare, si scusasse? Potrebbe forse fare ammenda o essere perdonato, o è impossibile?

"No, no, non ci siamo, abbiamo preso la decisione. Quindi oggi, penso che... anche l'avvocato, che abbiamo ascoltato un po' martedì, ha detto chiaramente che oggi si considerano nella lista dei trasferimenti. Quindi non ci sono preoccupazioni. Troveremo un accordo o no, ma in ogni caso oggi non è mai stata prevista la possibilità di fare marcia indietro".

E se non trovate un club con l'offerta che vi aspettate, perché come dite non venderete Adrien Rabiot, potreste reintegrarlo nella squadra o al contrario sarà impossibile vederlo giocare questa stagione con l'OM?

"L'unica cosa che posso dire è che sono due giocatori di alto livello, uno un po' più giovane e uno già molto, molto affermato. E da martedì, quando è successo tutto questo, il telefono non ha smesso di squillare. Credo anche il suo, anche il nostro, quindi non credo che avremo difficoltà a trovare, in ogni caso, un club di alto livello che sarà molto felice di accogliere Adrien e un buon club che sarà anche felice di accogliere Jonathan Rowe e magari dargli più spazio, o almeno più minuti di gioco, e farlo crescere. Sapendo che è anche, per me, una grande promessa del calcio".