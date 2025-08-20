Grande delusione per Ademola Lookman che, per il secondo anno di fila, non vede accontentato il suo desiderio di lasciare l'Atalanta, come da promessa del club bergamasco. L'Inter ci ha provato, ma qualcosa è andato storto. E ieri il nigeriano è tornato a Zingonia, dove lavorerà a parte fino alla fine del mercato.
"E’ stato l’ultimo ad arrivare del gruppo. In orario, ma l’ultimo - racconta la Gazzetta dello Sport -. E dopo aver salutato i compagni che per due settimane non lo hanno visto, ha avuto un breve confronto con la società. La quale gli ha comunicato che fino al termine del calciomercato si allenerà individualmente con un preparatore a sua disposizione. Ci sarà tempo per approfondire altri argomenti con lui e i suoi agenti. Così come ci sarà tempo per affrontare la questione multa e trattenute dello stipendio di agosto. Perché adesso spetta a Lookman riconquistarsi la fiducia della società e dei compagni".
Mercato capitolo chiuso? Non è detto. La situazione è in evoluzione, anche se per ora non ci sono nuove offerte all'orizzonte. "Quale sarà il futuro di Lookman resta prematuro dirlo. Queste due settimane saranno determinanti in ogni senso. Per provare a dimostrare la sua volontà di restare all’Atalanta o meno. Perché tra foto tolte dai social, messaggi e assenze ingiustificate, la corrente da risalire è davvero forte", si legge.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
