Compie 62 anni oggi Riccardo Ferri, ex difensore e attuale club manager nerazzurro, che riceve gli auguri da parte del Club e di tutto il mondo Inter. Protagonista con la maglia nerazzurra per tredici stagioni e colonna dell’Inter dei Record, ha collezionato 418 presenze con l'Inter, conquistando, in uno dei cicli più gloriosi della storia interista, lo storico scudetto del 1989, seguito dalla Supercoppa Italiana e da 2 Coppe UEFA nel 1991 e nel 1994.

Simpatici gli auguri social dell'Inter, che mette a confronto una foto di Ferri in tenuta da giocatore e una dei giorni nostri per sottolineare come per Ferri il tempo non sembra passare mai.