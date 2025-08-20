Milan da scudetto? La Gazzetta dello Sport lo domanda ad Alessandro Costacurta: "Deve assolutamente essere un obiettivo. L’impegno Champions sarà decisivo e stancante per le altre - spiega l'ex difensore rossonero -. Il Milan non è la favorita ma giocando una volta a settimana può benissimo inserirsi nella corsa al titolo insieme a Napoli e Inter. Non è un caso che Leao abbia già una faccia diversa, alle prime partite dell’anno scorso la squadra non era così concentrata. Max porta qualcosa di diverso anche a livello di energia. Aspettiamo qualche gara in più per capire meglio se la sterzata di Allegri potrà essere subito così netta e incisiva".

