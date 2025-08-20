Cristian Chivu ha scelto il suo preferito per rafforzare la difesa, secondo quanto riporta oggi il Messaggero Veneto. I nerazzurri, si legge, vogliono cedere Pavard per il quale ci sono delle sirene arabe, ma anche Galatasaray, Lille e Marsiglia.

Come nome per sostituire il francese ci sarebbe Kim Min-Jae, ma il profilo più gradito a Chivu è Oumar Solet e c'è anche un prezzo fatto dall'Udinese. Per convincere Gino Pozzo servono infatti su per già 30 milioni di euro.