Bologna particolarmente attivo in questi ultimi giorni di mercato, come conferma anche la redazione di Sport Mediaset. Il primo nome nella lista dei nuovi giocatori da regalare a Vincenzo Italiano è quello d Jonathan Rowe, attaccante esterno canadese finito fuori rosa all'Olympique Marsiglia dopo l'incresciosa lite con Adrien Rabiot, per il quale è stata presentata un'offerta di 18 milioni più bonus. Un'accelerata decisiva visti anche i rapporti ormai ai minimi termini tra il giocatore e il suo attuale club.

Resiste l'inseguimento a Kristjan Asllani: il Bologna punta a un prestito con obbligo di riscatto, l'accordo con l'Inter c'è già per la somma di nove milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita coi nerazzurri che vorrebbero monetizzare subito. Rimane lo scoglio giocatore, che va convinto della bontà della destinazione felsinea, non tanto sul piano economico quanto su quello sportivo. Per questo nelle ultime ore il ds rossoblu Giovanni Sartori ha riallacciato i contatti con il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia. Il play ex Juve è la prima alternativa in caso l'affare Asllani naufragasse.