"Se il Napoli rivincerà lo scudetto? Se la giocherà con Inter e Milan. Anche se Allegri non vuole che lo dica, ha il grande vantaggio di non giocare le coppe". Così Stefano Pioli parla a La Repubblica della lotta scudetto del prossimo campionato.

"Perché ho voluto Dzeko? In campo è un professore. Fuori un esempio per i più giovani", ribadisce Pioli nel corso dell'intervista.

Mer 20 agosto 2025 alle 14:34
FcInterNews Redazione
