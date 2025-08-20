Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, Renato Veiga è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Villarreal. Considerate le difficoltà del mercato e le quotazioni esorbitanti attualmente fissate per giocatori di livello Champions League, il Submarino Amarillo non avrà altra scelta che attingere alle proprie tasche più del previsto. Sfortunatamente per la formazione iberica, i gravi infortuni di Logan Costa e Willy Kambwala la costringono a un esborso finanziario significativo e inaspettato per un difensore, ma non c'è altra scelta. Il difensore centrale scelto è il suddetto 22enne difensore portoghese del Chelsea, riporta Sport.

Dopo un'iniziale rifiuto davanti alla richiesta di 35 milioni di euro per il giocatore visto in Italia con la Juventus nella seconda parte della scorsa stagione, è emersa la necessità di avere un difensore di alto livello con tutte le garanzie e la certezza che non si tratti di un rinforzo solo nell'immediato, ma che il suo arrivo rappresenti un investimento per un elemento che aumenterà il suo valore giocando in Champions League. I Groguet alzeranno quindi l'iniziale offerta da 22 milioni di euro avvicinandosi ai 30, per poi offrire a Veiga, accostato nelle ultime ore anche all'Inter, un contratto a lungo termine, della durata di sei o sette stagioni, per recuperare l'investimento e ingaggiare un difensore per il presente e il futuro.