Mehdi Taremi è tornato in Italia, come si legge oggi su Tuttosport, e dopo aver sovlto una serie di allenamenti individuali con un preparatore fisico in Iran ora svolgerà un lavoro di riatletizzazione e preparazione ad Appiano Gentile.

L'attaccante resta sul mercato, è viva l'ipotesi Premier League, con Fulham, Leeds e West Ham interessate, ma il prezzo dell'attaccante oggi è di 10 milioni di euro.