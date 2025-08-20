Tra il Bologna e Kristjan Asllani l'accordo fatica ad arrivare e allora il club felsineo torna su un altro vecchio pallino: secondo Matteo Moretto, i rossoblu hanno riallacciato i contatti per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia di scuola Juve, conteso, così come lo stesso Asllani, anche dal Torino. Situazione non confortante, specie che solo qualche ora fa l'intesa per il passaggio in Emilia del nazionale albanese sembrava abbastanza vicina.
Il Bologna torna su Hans Nicolussi Caviglia. Nuovi contatti in corso.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 20, 2025
Ancora nessun accordo per Kristjan Asllani.
Mer 20 agosto 2025
