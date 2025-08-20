È caduta su Amadou Sarr, prelevato dall'Inter, la scelta dell'Albinoleffe per la sostituzione di Mohamed Alì Zoma, approdato alla corte di Miroslav Klose al Norimberga. Ai microfoni di Tutto Mercato Web, il direttore sportivo del club seriano Antonio Obbedio spiega come è nata l'idea: "Siamo sempre stati vigili: consapevoli della possibile uscita, abbiamo monitorato alcune opzioni alternative in particolar modo tra i giovani di maggior futuribilità, in linea con la nostra filosofia. La volontà è stata quella di proseguire il lavoro con profili under a titolo definitivo, per poter costruire un percorso virtuoso. Non è semplice sostituire un giocatore come Momo, abbiamo scelto di anticipare i tempi con l’innesto di Sali e ora abbiamo ritenuto Sarr un profilo idoneo al nostro gioco. Il campo poi ci dirà se abbiamo avuto ragione", conclude l'ex giocatore del Messina.