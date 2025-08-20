Indizio in chiave mercato? Come comunica l'Inter, Benjamin Pavard ha deciso di cambiare numero di maglia, passando dal 28 al 5. Il "suo" numero. Dopo le tante indiscrezioni circa una possibile uscita del francese, questa notizia potrebbe indicare in realtà la decisione definitiva sulla permanenza a Milano dell'ex Bayern Monaco.

Alessandro Cavasinni
