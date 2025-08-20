Il Como continua a cercare un portiere. Cesc Fabregas si fa sponsor dell'estremo difensore del Barcellona Iñaki Peña, ma nella lista dei lariani, secondo Gianluca Di Marzio, c'è anche Filip Stankovic, portiere cresciuto nell’Inter e di proprietà del Venezia. Nell’ultima stagione in Serie A ha collezionato 16 presenze con la squadra di Eusebio Di Francesco.

Passato anche per la Sampdoria due stagioni fa, la carriera del portiere di nazionalità serba potrebbe proseguire in Serie A dopo la retrocessione nella scorsa stagione coi lagunari, dove ha condiviso i pali con un altro prodotto delle giovanili nerazzurre come Ionut Radu. 

Mer 20 agosto 2025
Autore: Christian Liotta
