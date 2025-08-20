Non ci sono novità sul fronte Solet. L'Inter, com'è noto, cerca un difensore per rinforzare il reparto e il nome del centrale dell'Udinese è uno dei più "caldi", ma - secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport - non mancano intoppi.

Il club friulano, infatti, non pare intenzionato a concedere il prestito, precondizione per i nerazzurri pronti a legare l’acquisto solo all’eventuale risoluzione dei problemi legali di questo 24enne su cui pende un’accusa di violenza sessuale. E con Pavard in uscita, inseguito dagli arabi del Neom ma non solo, a Chivu potrebbero occorrere due difensori e non solo uno. "Con l'addio del francese, l’investimento potrebbe essere più corposo: occhio a chi conosce di sfuggita la Serie A, come l’ex juventino Renato Veiga, 2003 tornato al Chelsea dopo il prestito. Ora potrebbe partire a titolo definitivo, anche qui servono più di 30", si legge.

