Tra i 45 milioni messi a disposizione da Oaktree e le cessioni dei vari Zalewski, Buchanan, Sebastiano Esposito, Aleksandar e Filip Stankovic, Agoume e Vagiannidis (più Asllani quando si concretizzerà) l'Inter ha a disposizione 90 milioni di euro per il mercato, come ricorda Tuttosport. E con i possibili addii di Palacios, Taremi e magari Zielinski si arriverebbe oltre quota 100, più Pavard che può portarne un'altra ventina.

Soldi che l'Inter reinvestirà innanzitutto per un centrocampista fisico e dinamico. Come Koné, che resta in cima alla lista, sempre che la Roma cambi idea sulla sua incedibilità. L'Inter ha ripensato anche a Ederson, ma per l'Atalanta il brasiliano ha una valutazione superiore a 60 milioni. Fuori dall'Italia piacciono Florentino, O'Riley e Cissé. In Italia ci sarebbe anche Mandela Keita, ma è un piano B.