Accordo non ancora raggiunto sull’ingaggio con Krijstian Asllani. Anche Il Resto del Carlino conferma: il Bologna e il giocatore si risentiranno in giornata, le parti non sono distanti, ma ci sono punti cruciali da risolvere per non rischiare che salti il banco. In particolare, una delle questioni calde è quella legata alla richiesta d'ingaggio: Asllani vorrebbe 2 milioni l'anno mentre il Bologna si ferma a 1,7 milioni.

La differenza non appare insormontabile, ma nel caso in cui l'operazione non dovesse andare in porto i felsinei proveranno a cautelarsi guardando altrove: i nomi fatti sono quelli di Rolando Mandragora e Matteo Pessina, ma nelle ultime ore è tornato in auge anche Hans Nicolussi Caviglia.