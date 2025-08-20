Tutti in gruppo a parte Carlos Augusto e Davide Frattesi. Questo il bilancio della seduta odierna ad Appiano Gentile, dove Cristian Chivu e il suo staff stanno preparando l'esordio in campionato di lunedì contro il Torino a San Siro. Domani è in programma una giornata di riposo,fa sapere Sky.

