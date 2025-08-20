Mancano pochi giorni all'inizio della Serie A 2025-2026 ed è tempo di pronostici su chi raccoglierà lo scettro di capocannoniere di Mateo Retegui, ormai volato in Arabia Saudita. Secondo i bookmaker, è in pole position Lautaro Martinez: il seconto titolo dell'argentino dell'Inter, già miglior marcatore del campionato nel 2024 e reduce da un'annata sottotono, si gioca a 4,50 su Sisal e a 5 su Snai. In scia, nelle quote, Moise Kean della Fiorentina, offerto a 6 dopo essere stato vice capocannoniere nella scorsa stagione.

Completa il podio dei favoriti il canadese Jonathan David, nuovo acquisto della Juventus, proposto a 7,50. Più staccato, a 12, l'altro attaccante interista Marcus Thuram, davanti colpo offensivo del Napoli Lorenzo Lucca, indicato a 18, che potrebbe avere più spazio con l'infortunio di Romelu Lukaku. Si sale a 20 per trovare il terzetto formato dal romanista Artem Dovbyk, dal milanista Santiago Gimenez e da Dusan Vlahovic, il cui futuro è ancora incerto. Vale invece 33 volte la posta il quinto sigillo di Ciro Immobile, rientrato in Italia, con la maglia del Bologna, dopo una stagione in Turchia con il Besiktas.

Data: Mer 20 agosto 2025
Autore: Christian Liotta
