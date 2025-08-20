Mancano pochi giorni all'inizio della Serie A 2025-2026 ed è tempo di pronostici su chi raccoglierà lo scettro di capocannoniere di Mateo Retegui, ormai volato in Arabia Saudita. Secondo i bookmaker, è in pole position Lautaro Martinez: il seconto titolo dell'argentino dell'Inter, già miglior marcatore del campionato nel 2024 e reduce da un'annata sottotono, si gioca a 4,50 su Sisal e a 5 su Snai. In scia, nelle quote, Moise Kean della Fiorentina, offerto a 6 dopo essere stato vice capocannoniere nella scorsa stagione.

Completa il podio dei favoriti il canadese Jonathan David, nuovo acquisto della Juventus, proposto a 7,50. Più staccato, a 12, l'altro attaccante interista Marcus Thuram, davanti colpo offensivo del Napoli Lorenzo Lucca, indicato a 18, che potrebbe avere più spazio con l'infortunio di Romelu Lukaku. Si sale a 20 per trovare il terzetto formato dal romanista Artem Dovbyk, dal milanista Santiago Gimenez e da Dusan Vlahovic, il cui futuro è ancora incerto. Vale invece 33 volte la posta il quinto sigillo di Ciro Immobile, rientrato in Italia, con la maglia del Bologna, dopo una stagione in Turchia con il Besiktas.