Spunta un altro nome per la mediana dell'Inter. Con la Roma che continua a fare muro per Manu Koné, i nerazzurri guardano sempre in Francia e spunta il nome di Djaoui Cissé, 21enne predestinato del Rennes. Il suo è il profilo che - secondo la Gazzetta dello Sport - intriga più di ogni altro.

Cissé è un giocatore con caratteristiche perfette per la mediana di Chivu: centrocampista moderno che sa abbinare quantità e qualità, pressing, verticalità, strappi e tutto il repertorio del prototipo chiesto dal tecnico romeno. Il file Koné non si può ancora chiudere, considerando le beghe giallorosse col FFP Uefa, ma intanto Beppe Marotta e Piero Ausilio non possono che cautelarsi guardando altrove. "Continuano l’esplorazione delle mediane europee: vanno a caccia di un centrocampista capace di rivoltare il reparto, proprio come potrebbe fare Manu - si legge sulla rosea -. Hanno posato gli occhi sull’argenteria di diversi club, per esempio ad Anversa hanno osservato Mahamadou Doumbia, medianone classe 2004, su cui sono caduti gli occhi di altre big. Il gradimento è salito di parecchio, però, quando i dirigenti nerazzurri si sono fermati a Rennes, bottega carissima della Ligue 1 dove si è distinto proprio Cissé, che di Doumbia è coetaneo. È una specie di Koné in miniatura: se il romanista lotta per Deschamps, lui è la colonna dell’U21 in maglia Bleu. Dopo l’Europeo di categoria, al quale è arrivato con l’ultima corriera ed è uscito con tre reti segnate e lo status di rivelazione, Cissé ha attirato i riflettori di mezza Europa".

Prezzo? La quotazione è schizzata già oltre i 30 milioni. Forse tanti per un giovane. Troppi per l'Inter?