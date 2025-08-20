Il Corriere della Sera conferma i contatti tra l'Al-Hilal e Piero Ausilio per un possibile trasferimento in Arabia dell'attuale direttore sportivo dell'Inter. Secondo il quotidiano, però, i petroldollari possono aspettare.

Il ds nerazzurro, infatti, ha un contratto con la società fino al 2027: come a dire che ad oggi non c'è la volontà di muoversi altrove.

Data: Mer 20 agosto 2025 alle 11:02
Autore: FcInterNews Redazione
