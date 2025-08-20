Le speranze dell'Inter di riuscire a mettere le mani su Manu Koné vanno via via affievolendosi, come si legge oggi sul Corriere della Sera. I nerazzurri restano alla finestra, sapendo che la Roma ha dei paletti da rispettare per il Fair Play Finanziario entro il 30 giugno 2026. Deve quindi fare qualche cessione. Le alternative a centrocampo non saranno né Ederson né Rabiot, occhio invece a Frendrup e Djaoui Cissé.

Poi c'è la questione difesa. Il preferito è Solet ma piacciono anche Disasi e Chalobah, entrambi dal Chelsea.