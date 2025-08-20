Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in visita a Milano, ha espresso un giudizio severo sulla situazione urbanistica e politica della città, sottolineando come Milano sia “ferma” e invitando il sindaco Giuseppe Sala a riflettere sul proprio ruolo. Nel mirino di Salvini c'è l'immobilismo che attanaglia la città, specie dopo le ultime vicende giudiziarie: "A prescindere da un processo che sono sicuro e spero vedrà l’innocenza di tutti gli indagati, invito il sindaco a riflettere se trascinare per un anno e mezzo la città ferma o se farsi da parte e lasciare che siano i cittadini a parlare”.

Non poteva mancare un riferimento all'annosa e spinosa questione legata al futuro di San Siro: "Stanno discutendo senza arrivare a niente, siamo come il gioco dell’oca, abbiamo perso 5 anni e un miliardo di euro di investimenti privati, passando da Rozzano e San Donato per tornare a San Siro. Se la sinistra non è in grado di governare Milano, che deve correre, investire, attrarre, crescere e innovare, non si può tenere ferma la città più dinamica d’Italia per un anno e mezzo”, chiosa in riferimento alle imminenti Olimpiadi invernali. Su questo tema, Salvini ha precisato che il voto della Lega sulla delibera di San Siro sarà deciso dai consiglieri comunali.