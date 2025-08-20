Come rivelato ieri da FcInterNews (RILEGGI QUI), Adrien Rabiot è stato offerto all'Inter. I nerazzurri sono a caccia di un centrocampista e il profilo del francese potrebbe interessare.

L'ex Juve è ormai da considerarsi fuori dai piani di De Zerbi nel Marsiglia, ma sui motivi che hanno portato alla rottura resta il mistero. Le ricostruzioni non collimano, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. Il club francese parla di decisione presa dopo l'acceso diverbio tra il centrocampista e il compagno di squadra Rowe (finito anche lui fuori rosa). Ma lato giocatore il racconto è diverso: "Véronique Rabiot, la madre di Adrien che ne cura la carriera, e che rimanda l’accusa al mittente. Aggiungendo: «Ormai valuteremo progetti seri provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra». Il Marsiglia chiederebbe 15 milioni di euro per rilevare l’ultimo anno di contratto del giocatore", si legge.

Per Véronique, i dirigenti hanno pure comunicato a Rabiot che De Zerbi gli rinfaccerebbe "di aver cambiato atteggiamento e una mancanza di impegno fin dal ritiro in Olanda".

"Si è trattato di uno shock, perché di litigi tra giocatori ne capitano. Comunque l’Italia non va esclusa come progetti di grandi club da Spagna e Inghilterra", ha detto la madre-agente.

