L'arbitro classe 1983 Federico La Penna avrà il compito di dirigere la gara di debutto dell'Inter nella Serie A 2025-2026 contro il Torino di lunedì sera. Per La Penna sarà la decima partita coi nerazzurri in campo nella sua carriera: sette vittorie, un pareggio e una sconfitta il bottino dei nerazzurri. La Penna aveva diretto anche l'ultimo precedente in campionato tra le due squadre giocato in casa granata lo scorso 11 maggio, chiuso con la vittoria dell'Inter per 2-0.