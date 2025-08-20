Dopo Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor, Sportiello e Zalewski, Nikola Krstović diventa il sesto acquisto a titolo definitivo dell'Atalanta nella corrente sessione di calciomercato. Il centravanti montenegrino classe 2000, prelevato dal Lecce per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, indosserà la maglia 90 nerazzurra. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 20:57
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print