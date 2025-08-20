Anche l'Avellino ha comunicato in via ufficiale l'arrivo del difensore Alessandro Fontanarosa, prelevato a titolo definitivo dall'Inter. Fontanarosa, che ha giocato l'ultima stagione in Serie B tra Carrarese e Reggiana, ha firmato coi biancoverdi un contratto della durata di tre anni. 

Sezione: Mercato / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 13:38
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
