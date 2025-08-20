La prima giornata del campionato di Serie A è ormai alle porte, e pochi minuti fa l'AIA ha comunicato gli arbitri delle prime partite della stagione 2025-2026. Per il posticipo di lunedì sera di San Siro tra Inter e Torino è stato designato Federico La Penna della sezione di Roma, che sarà coadiuvato da Dei Giudici e Cavallina con Crezzini quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece il teramano Daniele Paterna con Daniele Chiffi nelle vesti di assistente.

Ecco il quadro completo della prima giornata:

GENOA – LECCE Sabato 23/08 h. 18.30

MASSA

COSTANZO – BIANCHINI

IV: ZANOTTI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

SASSUOLO – NAPOLI Sabato 23/08 h. 18.30

AYROLDI

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: AURELIANO

MILAN – CREMONESE Sabato 23/08 h. 20.45

COLLU

DI GIOIA - MOKHTAR

IV: BONACINA

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

ROMA – BOLOGNA Sabato 23/08 h. 20.45

ZUFFERLI

MONDIN – MINIUTTI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

CAGLIARI – FIORENTINA h. 18.30

SOZZA

FONTEMURATO – BIFFI

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

COMO – LAZIO h. 18.30

MANGANIELLO

MELI – ALASSIO

IV: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: CHIFFI

ATALANTA – PISA h. 20.45

ARENA

PALERMO – POLITI

IV: MARINELLI

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

JUVENTUS – PARMA h. 20.45

MARCENARO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

UDINESE – H. VERONA Lunedì 25/08 h. 18.30

TREMOLADA

MORO - CECCON

IV: PERENZONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA

DEI GIUDICI - CAVALLINA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI