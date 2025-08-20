La prima giornata del campionato di Serie A è ormai alle porte, e pochi minuti fa l'AIA ha comunicato gli arbitri delle prime partite della stagione 2025-2026. Per il posticipo di lunedì sera di San Siro tra Inter e Torino è stato designato Federico La Penna della sezione di Roma, che sarà coadiuvato da Dei Giudici e Cavallina con Crezzini quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece il teramano Daniele Paterna con Daniele Chiffi nelle vesti di assistente. 

Ecco il quadro completo della prima giornata:

GENOA – LECCE      Sabato 23/08 h. 18.30

MASSA 
COSTANZO – BIANCHINI
IV:      ZANOTTI
VAR:     ABISSO
AVAR:      MARESCA

SASSUOLO – NAPOLI     Sabato 23/08 h. 18.30

AYROLDI
LO CICERO – YOSHIKAWA
IV:      RAPUANO
VAR:     DI BELLO
AVAR:      AURELIANO

MILAN – CREMONESE     Sabato 23/08 h. 20.45

COLLU
DI GIOIA - MOKHTAR
IV:       BONACINA
VAR:      DOVERI
AVAR:       GHERSINI

ROMA – BOLOGNA     Sabato 23/08 h. 20.45

ZUFFERLI
MONDIN – MINIUTTI
IV:     MARCHETTI
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:     FABBRI

CAGLIARI – FIORENTINA    h. 18.30

SOZZA
FONTEMURATO – BIFFI
IV:      MUCERA
VAR:     DI PAOLO
AVAR:     GUIDA

COMO – LAZIO    h. 18.30

MANGANIELLO
MELI – ALASSIO
IV:     TURRINI
VAR:     AURELIANO
AVAR:      CHIFFI

ATALANTA – PISA    h. 20.45

ARENA
PALERMO – POLITI
IV:     MARINELLI
VAR:     GHERSINI
AVAR:     DOVERI

JUVENTUS – PARMA     h. 20.45

MARCENARO
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV:     SACCHI
VAR:      MERAVIGLIA
AVAR:       FABBRI

UDINESE – H. VERONA     Lunedì 25/08 h. 18.30

TREMOLADA
MORO - CECCON
IV:       PERENZONI
VAR:      GARIGLIO
AVAR:      GUIDA

INTER – TORINO    Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA
DEI GIUDICI - CAVALLINA
IV:     CREZZINI
VAR:    PATERNA
AVAR:      CHIFFI

Data: Mer 20 agosto 2025 alle 12:13
Autore: Christian Liotta
