Prime parole da giocatore dell'AlbinoLeffe per Amadou Sarr, appena acquistato a titolo definitivo. Come da nota ufficiale della formazione bergamasca, l'attaccante ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027.

“Sono contento di iniziare questa nuova avventura in maglia AlbinoLeffe. Obiettivi? Quello personale corrisponde a quello di squadra: fare il meglio possibile per questi colori. Ho già avuto modo di entrare in contatto con l'ambiente seriano quando un paio di settimane fa sono venuto a Zanica per l'amichevole con l'Inter U23: sin da subito mi era parso tutto molto ben organizzato, sensazione corroborata dalla visita odierna al Campus”.

