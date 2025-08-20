Romelu Lukaku non finirà sotto i ferri per operarsi dopo la lesione di alto grado del retto femorale accusata nell'amichevole contro l'Olympiacos. È quanto deciso dopo la visita approfondita in Belgio a cui si è sottoposto l'ex attaccante dell'Inter, che quindi comincerà una terapia di recupero che lo riporterà in campo tra circa tre mesi. Per questo motivo, il Napoli ha deciso di non inserire Big Rom nella lista per la Champions League. Lo riporta Sky Sport.