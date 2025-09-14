Un'Inter che aveva già ottenuto il pass per le semifinali della Serie A Women's Cup incassa la prima sconfitta in questa stagione, sorpresa dal Como Women nella terza giornata della competizione. Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo, ma decisa nel finale dal gol di Alisha Lehmann: l'ex juventina approfitta al minuto 78 di un errore in costruzione delle nerazzurre e trova il gol del vantaggio con un tiro da fuori che trova la deviazione sfortunata di Elisa Bartoli.

Nel recupero, Karolina Vilhjalmsdottir ha sui piedi l'occasione per il pareggio ma trova davanti a sé l'ottima risposta dell'ex Astrid Gilardi.

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 14 settembre 2025 alle 15:41
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
