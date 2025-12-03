DOLOMITI BELLUNESI-INTER U23 1-0

Marcatori: Agosti (15')

52' - Stante spende il giallo: Olonisakin scappa alla sua marcatura e quindi il centrale nerazzurro lo trattiene. Ammonito.

50' - Cresce ora l'Inter U23: Kamaté scappa a destra e arriva sul fondo. Respinto in corner il suo tentativo.

49' - Kamaté da lontanissimo: palla lontana dalla porta di Consiglio.

19.40 - Si ricomincia ora. Nessun cambio.

19.39 - Squadre di nuovo in campo. Pochi istanti al via della ripresa.

L'Inter U23 chiude in svantaggio 1-0 all'Omero Tognon. Il risultato è giusto: i nerazzurri hanno subito subito il gol dello svantaggio e hanno reagito in modo flebile, creando poco e nulla. Al contrario, la squadra di Vecchi è apparsa davvero in difficoltà di fronte all'intensità dei padroni di casa. Nel finale un sussulto su un gol annullato a Zuberek per posizione di fuorigioco.

19.23 - Fischia due volte Colaninno: primo tempo che si chiude sull'1-0.

45'+6 - Fuorigioco confermato dopo check FVS.

45'+3 - Aveva pareggiato l'Inter U23 con Zuberek. Bandierina alta però del guardalinee per fuorigioco di Stante, uomo assist su situazione di corner

45'+1 - Tre di recupero che iniziano in questo momento.

42' - Contropiede pericoloso della Dolomiti. Mignanelli calcia di sinistro sul primo palo, tiro molto forte ma alto.

37' - Colpo di testa di Zuberek: la sfera non prende velocità e blocca facilmente Consiglio.

34' - Chiamata di FVS francamente di difficile comprensione della Dolomiti per un lievissimo contatto tra Kaczmarski e Olonisakin: tutto ok per Colaninno.

31' - Ammonito Mignanelli. Il giocatore della Dolomiti entra forte in pressing su Re Cecconi e si becca il giallo: brutto fallo il suo.

27' - Cinquegrano arriva sul fondo e crossa forte a mezz'altezza. Consiglio respinge male, Mondonico perfeziona il disimpegno.

25' - Primo squillo Inter dopo il vantaggio avversario. Kamaté tira forte di sinistro dal limite, la pala colpisce però Zuberek che resta a terra per la violenza dell'impatto.

24' - Grande azione della Dolomiti, ma è bravo Melgrati a uscire e anticipare sul più bello Olonisakin.

21' - Fatica a uscire l'Inter U23, mentre la Dolomiti continua a macinare gioco e ad aggirarsi pericolosa nella trequarti nerazzurra.

IL GOL - Saccani sfonda a destra e crossa in mezzo. La palla arriva in zona Gobetti che, a porta vuota, non riesce a fare gol grazie all'intervento provvidenziale di Kaczmarski. La chiusura del polacco rimanda solo di qualche secondo l'appuntamento con il vantaggio per la Dolomiti. La palla finisce infatti ad Agosti, che dal limite dell'area calcia di sinistro di controbalzo sulla respinta: tiro al volo e palla al sette.

15' - Gol della Dolomiti Bellunesi. Missile da fuori di Agosti, 1-0 per i padroni di casa

10' - Netto calo nei ritmi ora, con le due squadre che cercano di gestire la velocità della partita e il pallone. Occhio però alle possibile accelerazioni dei singoli da una parte e dall'altra.

4' - Ingenuità di Fiordilino, ammonito. Il centrocampista siciliano va molle a contrasto ed è costretto a trattenere Clemenza dopo che quest'ultimo ha vinto il rimpallo.

3' - Adesso è l'Inter a rendersi pericolosa. Stante è solissimo su corner e da solo colpisce su cross preciso di David. Tiro indirizzato al centro della porta e presa sicura per Consiglio.

1' - Subito Dolomiti! Olonisakin attacca lo spazio e dopo 10 secondi si presenta in area di rigore. Fondamentale la chiusura di Stante

18.33 - Fischia Colaninno: si comincia, prima palla per i padroni di casa.

18.28 - Squadre in campo all'Omero Tognon. Inter U23 in campo in maglia bianca, con Kamaté capitano in virtù dell'assenza di Prestia. In maglia scura con i dettagli rosa invece i padroni di casa.

L'Inter U23 di Stefano Vecchi continua il suo cammino. Nel recupero infrasettimanale del 14esimo turno del girone A di Serie C, i nerazzurri fanno visita alla Dolomiti Bellunesi. I veneti, che però giocano a Fontanafredda, in Friuli, sono sedicesimi in classifica. Nell'ultima giornata, lo scorso weekend, l'Inter U23 ha pareggiato con la Pro Vercelli. Vincendo oggi la squadra di Vecchi tornerebbe al quarto posto in classifica, a -1 da Brescia e Lecco, rispettivamente seconda e terza. Ecco le formazioni ufficiali per la gara in programma alle 18.30 allo stadio Omero Tognon.

DOLOMITI BELLUNESI (4-4-2): Consiglio; Alcides, Tavanti, Mondonico, Gobetti; Saccani, Agosti, Burrai, Mignanelli; Olonisakin, Clemenza. A disposizione: Abati, Brugnolo, Milesi, Barbini, Cossalter, De Paoli, Mutanda, Piazza, Antonello, Casanova, Marconi. Allenatore: Andrea Bonatti

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Stante, Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino, Kamate, David; Agbonifo, Zuberek. A disposizione: Raimondi, Galliera, Zanchetta, Venturini, Zouin, Mosconi, Iddrissou, Ballo, Bovio, Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Fiordilino (4'), Mignanelli (31'), Stante (52')

Arbitro: Filippo Colaninno (sez. di Nola)

Assistenti: Roberto Palermo (sez. di Pisa), Davide Di Dio (sez. di Caltanisetta)

Quarto ufficiale: Andrea Migliorini (sez. di Verona)

Operatore FVS: Leo Posteraro (sez. di Verona)