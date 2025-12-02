Scott McTominay è stato eletto con un plebiscito come miglior giocatore della scorsa Serie A dai suoi colleghi. Che dal palco del Gran Galà del Calcio hanno svelato la preferenza al centrocampista scozzese del Napoli, tranne Alessandro Bastoni (votato a sua volta da Denzel Dumfries) che ha votato Svilar: "E' il mio portiere al Fantacalcio da due anni", ha detto il difensore dell'Inter suscitando la risata del portiere romanista. L'MVP del torneo, invece, ha dichiarato di aver votato Martinez.